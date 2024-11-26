Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçarken Yakalandı

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Eskişehir'de otomobille polisten kaçmaya çalışırken yakalanan yaşı küçük ehliyetsiz sürücü hakkında işlem uygulandı.

Olay, dün gece saat 00.20 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ekiplerce şüphe üzerine durdurulmak istenen sürücü kullandığı otomobili kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından araç Çamlıca Mahallesi Nezir Sokak'ta durduruldu. Polisin yaptığı kontrollerde, yanındaki şahısla birlikte araçtan indirilen sürücünün yaşının küçük olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Gözaltına alınan sürücüye işlem uygulanırken, aracın çekici yardımıyla götürüldüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR