Ehliyetsiz Sürücüye 80 Bin Lira Ceza

Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında ehliyetsiz araç kullanan 16 yaşındaki sürücü ve araç sahibine 80 bin lira ceza yazıldı. Çocuk sürücü, 'Ben bu cezayı nasıl ödeyeceğim' diyerek polise sitem etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde asayiş denetimleri aralıksız sürüyor. Ekipler tarafından yapılan uygulamada ehliyetsiz araç kullanan 16 yaşındaki M.Ç. direksiyon başında yakalandı. Ekipler tarafından yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu tespit edilen çocuk sürücüye 40 bin ve araç sahibine de 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira ceza yazıldı. Cezayı duyan M.Ç. polislere 'Ben bu cezayı nasıl ödeyeceğim' derken, çekim yapan gazetecilere de tepki gösterdi.

Çocuk İl Emniyet Müdürü Aydın Karan tarafından teselli edilerek, kurallara uyması gerektiği konusunda uyarıldı. - ELAZIĞ