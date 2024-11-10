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Ehliyetsiz Sürücüye Dev Ceza

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 62 bin 604 lira ceza kesildi.

10.11.2024 00:37
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16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 62 bin 604 lira ceza

ÇORUM - Çorum'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 62 bin 604 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, devriye görevi yapan Yunus polisleri şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan İ.A.K yönetimindeki 34 HBG 377 plakalı araç kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakika kovalanan araç Bayat Gediği 26. Sokak'ta park halinde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede kaçan sürücüsünün 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Yapılan yasal işlemlerin ardından çocuk sürücüye 62 bin 604 lira para cezası kesildi.

Araç polis ekiplerince çekici ile otoparka çekildi.

Kaynak: İHA

Polis, Çorum, Son Dakika

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