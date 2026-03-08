'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasının görülmesine yarın başlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasının görülmesine yarın başlanıyor

08.03.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'çıkar amaçlı suç örgütü' davasında yarın ilk duruşmaya çıkacak. 402 sanığın yargılanacağı davada İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede toplam kamu zararının 160 milyar TL olduğu belirtiliyor.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşması yarın Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye başlanacak. 105'i tutuklu 402 sanığın yargılanacağı duruşmada ilk olarak kimlik tespitlerinin yapılması ve iddianame özetinin okunması ardından ise sanık savunmalarının alınması öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamede örgüt lideri olarak suçlanan Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, örgüt yöneticisi konumunda bulunan Fatih Keleş'in bin 542 yıl 8 aya kadar, Murat Ongun'un 251 yıla ve Adem Soytekin'in ise 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 105'i tutuklu 402 sanığın farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenen iddianame kapsamında ilk duruşma yarın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye başlanacak. Duruşmada ilk olarak kimlik tespitlerinin yapılması ve iddianame özetinin okunması ardından ise sanık savunmalarına geçilmesi öngörülüyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Kasım 2025 tarihinde tamamlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 'ihbar eden', Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı 'suçtan zarar görenler', 16 kişi 'müşteki', 5 kişi 'müşteki-şüpheli' ve Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 402 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu örgütün kurucusu ve lideri olarak belirtilirken, Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün 'örgüt yöneticisi' olarak aktarılmıştı. İddianamede İmamoğlu'nun 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 12 kez 'rüşvet', 7 kez 'suç gelirlerinin aklanması', 2 kez 'kişisel verilerin kaydedilmesi', 2 kez 'kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 4 kez 'suç delillerini gizleme', 'haberleşmenin engellenmesi', 'kamu malına zarar verme', 47 kez 'rüşvet alma', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 9 kez 'irtikap', 46 kez 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 4 kez 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 70 kez 'ihaleye fesat karıştırma', 'çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi Usul Kanununa muhalefet', 'Orman Kanununa muhalefet' ve 'Maden Kanuna muhalefet' suçlarından toplamda 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Öte yandan hazırlanan iddianamede toplam kamu zararının suç tarihinden itibaren 160 milyar TL ve 24 milyon dolar olduğu da aktarılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasının görülmesine yarın başlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

10:30
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
10:01
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül’den özür dileyip teklifte bulundu
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu
10:00
Savaş devam ederken İran’dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
09:03
İran “ABD askerlerini esir aldık“ dedi, CENTCOM’dan jet yanıt geldi
İran "ABD askerlerini esir aldık" dedi, CENTCOM'dan jet yanıt geldi
08:39
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı Çin bu kez topa sert girdi
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
07:51
Savaşı fırsat bildiler Yunanistan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak adım
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 10:52:25. #.0.5#
SON DAKİKA: 'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasının görülmesine yarın başlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.