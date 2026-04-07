Ekrem İmamoğlu hakkında yargı mensuplarını hedef aldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

Ekrem İmamoğlu hakkında, yargı mensuplarını hedef alan sözleri nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'yolsuzluk' ve 'casusluk' suçlarından tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silviri Kampüsünde devam eden 'yolsuzluk' davasında söz alarak, davanın soruşturma aşamasında görev yapan yargı mensuplarına yönelik, "Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır" şeklindeki beyanlarda bulundu. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İmamoğlu hakkında, 'kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL