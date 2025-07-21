İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 8 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakim Karşısında - Son Dakika
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