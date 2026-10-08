Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında Sari, 229 milyon TL rüşveti anlattı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan iş insanı Ahmet Sari, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile çeşitli işler yaptığını ve alacaklarını alamadığı için kendisinden istenen 229 milyon TL rüşveti farklı zamanlarda nasıl verdiğini anlattı. Tutuksuz sanık Sari, " Ertan Yıldız, benimle görüşmek istediğini iletti. Bu görüşmede Yıldız 'İhalelere girip kazanıyorsun ama görüyorsun ödemelerini alamıyorsun. Ödemelerini alman için ya para ödersin ya da böyle icra dosyasından icra dosyasına uğraşırsın' şeklinde dayatmalarda bulundu. Görüşme tarihinden kısa bir süre sonra da ilk kez haraç ödemek zorunda kaldım" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 31. gününde sanık savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada iş insanı Ahmet Sari savunma yaptı. İddianamede Ahmet Sari'nin 2022 yılında Ertan Yıldız tarafından İBB Ek hizmet binasına davet edildiği, burada örgüt yöneticileri Ertan Yıldız ve Fatih Keleş ile Sari arasında rüşvet anlaşması yapıldığı belirtilmişti. Rüşvet anlaşmasından sonra Ahmet Sari'nin sahibi olduğu Sarılar İnşaat, Yuva Motorlu Araçlar, Zenit Yapı ve Küre İnşaat isimli firmalar tarafından İBB ve iştiraklerinden yüksek bedelli pek çok iş alınmaya başlandığı iddianamede ifade edilmişti. Sari'nin usulsüz ihaleler aldığı ve bu sebeple Ali Sukas tarafından istenen seçimlerde kullanılmak üzere 9 adet aracı teslim ettiği iddianamede aktarılmıştı. Araçların seçim çalışmalarında kullanıldığı da iddianamede kaydedilmişti.

"Ben hakediş alabilmek için haraç ödemek zorunda kaldım"

Sari, duruşmadaki ifadesinde İBB ile çeşitli işler yaptığını ve alacaklarını alamadığını anlattı. Sari, "Bu dönemde sürekli gidip alacağımı talep ediyordum. 2022'nin sonlarına doğru Ertan Yıldız (İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı) benimle görüşmek istediğini iletti. Yıldız'ın benimle görüşmek istemesi üzerine gittim. Görüşmeye gittiğimde Fatih Keleş (İBB Spor Kulübü Başkanı) de oradaydı. Bu görüşmede Ertan Yıldız özetle 'İhalelere girip kazanıyorsun ama görüyorsun ödemelerini alamıyorsun. Ödemelerini alman için ya para ödersin ya da böyle icra dosyasından icra dosyasına uğraşırsın. Parayı ya hiç alamazsın, alsan da işine yaramaz' şeklinde dayatmalarda bulundu. Ben ilk kez kasım sonunda hakediş alabilmek için haraç ödemek zorunda kaldım. Görüşme tarihinden kısa bir süre sonra da ilk kez haraç ödemek zorunda kaldım" dedi.

"Ödemeleri alabilmemi sağlamaları için Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'e para vermek zorunda kaldım"

Sari, savunmasının devamında ödemelerle ilgili konuda muhatabının Ertan Yıldız ve Fatih Keleş olduğunu söyleyerek, "O dönemde ödeme sürecini tıkayıp kendilerine mecbur ettikten sonra sürecin açılmasını sağlamışlardı. Yalnızca alacaklarımı tahsil edebilmek için para vermek zorunda kaldım. İhale kazanmak için asla vermedim. Eylem 138 kapsamında sadece hakkım olan ödemeleri alabilmemi sağlamaları için Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'e para vermek zorunda kaldım. İhale kazanmak için ödeme yapmadım. Alacaklarımın tahsili noktasında ödeme yapmak zorunda bırakıldım ve üzerimde sürekli bir baskı kuruldu" dedi.

"Onların bir sistemi vardı, bu sistemi yaşatmak için para toplamaları gerektiğini söylüyorlardı"

Sanık Sari'nin savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Savcının "Ertan Yıldız'a 60 milyon TL, Fatih Keleş'e de 169 milyon TL toplam doğru mu?" sorusuna Sari, "Doğrudur" yanıtını verdi. Sari, "Havaist işimi elimden aldılar. Ertan Yıldız'ı çok iyi tanıdığım için nasıl acımasız bir adam olduğunu bilirim. Resmen Ertan Yıldız benden haraç aldı. Yani zorlamayla aldılar" dedi. Savcının "Peki parayı teslim süreci nasıl gerçekleşti? Fatih Keleş'e nasıl oldu, Ertan Yıldız'a nasıl oldu?" sorusu üzerine Sari, "Ertan Yıldız'la telefonla görüşürdük. Şoför gönderirdi, garajdan verirdim. Fatih Keleş'e verdiğim paraları Bakırköy'deki binayla Florya'daki yerlerine teslim ederdim. Paraları ben teslim ettim" yanıtını verdi. Savcı, "Peki para hangi maksatla alındı sizden?" sorusunu sordu. Sanık Sari soruya, "Ertan'ın ağzından duyduğum, onların bir sistemi vardı. Bu sistemi yaşatmak için para toplamaları gerektiğini söylüyorlardı. Ben bu sistemi Fatih Bey'den de duydum. En çok Ertan'dan duydum" şeklinde cevap verdi.