Ekstrem Sporcu Felix Baumgartner İtalya'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ekstrem Sporcu Felix Baumgartner İtalya'da Hayatını Kaybetti

Ekstrem Sporcu Felix Baumgartner İtalya\'da Hayatını Kaybetti
18.07.2025 11:59  Güncelleme: 12:17
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Uzaydan serbest atlayış rekoru kıran Avusturyalı ekstrem sporcu Felix Baumgartner, İtalya'da motorlu yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti. Olay, Adriyatik kıyısındaki Fermo kentinde meydana geldi.

Uzayın sınırından paraşütle serbest atlayış yaparak dünya rekoruna imza atan Avusturyalı ekstrem sporcu Felix Baumgartner, İtalya'da geçirdiği motorlu yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti.

Uzayın sınırından paraşütle serbest atlayış yaparak dünya rekoru kıran 56 yaşındaki Avusturyalı ekstrem sporcu Felix Baumgartner, İtalya'da motorlu yamaç paraşütü kazası geçirdi. İtalya medyasında yer alan haberlere göre dün 16.00 sıralarında Adriyatik kıyısındaki Fermo kentinden motorlu yamaç paraşütüyle kalkış yapan Baumgartner, uçuş sırasında ani bir şekilde kontrolünü kaybederek Marche bölgesinde bulunan Porto Sant'Elpidio beldesindeki bir otelin havuzunun yakınına düştü. Olay yerinde bulunanlarca ilk yardım müdahalesi yapılan Baumgartner, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bazı görgü tanıkları düştüğü anda bilincinin zaten kapalı olduğunu belirterek Baumgartner'in havada kalp krizi geçirmiş olabileceği yorumunu yaptı. Porto Sant'Elpidio Belediye Başkanı Massimiliano Ciarpella da gelen ilk bilgilere göre Baumgartner'ın havadayken ani bir sağlık sorunu yaşamış olabileceğini söyledi. Baumgartner'ı "cesaretin ve ekstrem uçuşlara olan tutkunun sembolü" olarak tanımlayan Ciarpella, sporcunun ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Baumgartner'in kazadan sadece birkaç saat önce Instagram hesabında "Çok fazla rüzgar" başlıklı bir paylaşım yaparak olumsuz hava şartlarına işaret etmesi de dikkat çekti.

Birçok rekora imza atmıştı

1999 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Kurtarıcı İsa Heykeli'nin elinden atlayarak dünyanın en alçak paraşütle atlama rekorunu kıran Baumgartner, aynı yıl Malezya'nın Kuala Lumpur kentindeki Petronas Kuleleri'nden atlayarak o zamanki en yüksek paraşüt atlayışı rekorunu da elde etmişti. Baumgartner, 2003 yılında ise karbon fiber kanatlara sahip özel yapım bir uçuş takımıyla Manş Denizi'ni uçarak geçmeyi başarmıştı. 2012 yılında stratosferden gerçekleştirdiği tarihi serbest atlayışla hafızalara kazınan Baumgartner, 39 kilometre yükseklikten atlayıp ses hızını aşarak rekor kırmıştı. - ROMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ekstrem Sporcu Felix Baumgartner İtalya'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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