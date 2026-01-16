Ekvador'da organize suçla mücadelede 10 bin askerle "Bütüncül Hücum" operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Ekvador'da organize suçla mücadelede 10 bin askerle "Bütüncül Hücum" operasyonu

16.01.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekvador Savunma Bakanlığı, organize suç örgütleriyle mücadele için 'Bütüncül Hücum' operasyonunu başlattı ve Guayas, Manabi ve Los Rios eyaletlerine 10 bin asker sevk edildi. Ülkenin güvenlik sorunu uluslararası bir boyut kazanırken, Devlet Başkanı Noboa olağanüstü hal ilan etmişti.

Ekvador Savunma Bakanlığı, ülkedeki organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında ülke tarihindeki en büyük faaliyet olarak nitelendirilen "Bütüncül Hücum" operasyonun başlatıldığını bildirerek Guayas, Manabi ve Los Rios eyaletlerinde yaklaşık 10 bin askerin görevlendirildiğini açıkladı.

Ekvador hükümeti, organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında ülke tarihindeki en büyük adımı atarak, "Bütüncül Hücum" operasyonunu duyurdu. Ekvador Savunma Bakamı Gian Carlo Loffredo, ülkede şiddet suçlarından en çok etkilenen Guayas, Manabi ve Los Rios kıyı eyaletlerine yaklaşık 10 bin asker sevk edildiğini bildirdi. Ekvador Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ulusal güvenlik bloğunun tamamımın süresiz olarak Guayas'a konuşlandırılacağı ve operasyonların eyalet başkenti Guayaquil'den koordine edileceği bildirildi. Bakanlığın açıklamasında, güvenlik güçlerinin eyalet genelindeki yüksek riskli bölgelerde faaliyet gösteren suç gruplarına karşı doğrudan ve kesintisiz saldırı operasyonları gerçekleştireceği vurgulanırken, "Ekvadorlu ailelerin güvenliğini tehlikeye atan herkes için ya hapishane ya cehennem" ifadeleri kullanıldı.

Ekvadorlu yetkililer, ülkedeki organize suçun artık yalnızca ulusal bir sorun olmadığını, uluslararası koordinasyon gerektiren ve ülke sınırlarının ötesinde güvenlik sorunları teşkil eden bir durum haline geldiğini savunuyor.

Olağanüstü hal ilan edilmişti

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, suç oranlarındaki artışın ülkede ciddi iç karışıklığa yol açması nedeniyle bu ay başında Guayas dahil olmak üzere ülkedeki 9 eyalet ve 3 belediyede 60 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

İç silahlı çatışma durumu

Noboa, 9 Ocak 2024 tarihinde ülkedeki organize suç gruplarının artan şiddetine müdahale kapsamında ülkede iç silahlı çatışma durumunun varlığını teyit eden bir kararname yayınlamıştı. Aynı gün hükümet, 22 suç yapılanmasını "terörist örgüt ve devlet dışı silahlı aktör" olarak tanımlamış ve silahlı kuvvetler ile polisin, yasal çerçeve içinde bu tehditleri etkisiz hale getirmek üzere ortak hareket etmesine yetki vermişti. Söz konusu uygulama, kararnamenin imzalandığı tarihten bu yana kesintisiz şekilde uzatıldı.

Rekor düzeyde şiddet suçu

Bir dönem Latin Amerika'nın en güvenli ülkelerinden biri olarak görülen Ekvador'da, 2021'den bu yana güvenlik durumunun hızla kötüleştiği biliniyor. Kriz, 2023'te cinayet oranının 100 bin kişide 45'i aşmasıyla zirveye ulaşmış ve ülke bölgenin en şiddetli ülkeleri arasına girmişti. 2024 yılında suç oranlarında düşüş yaşanmış da şiddet olayları varlığını korumaya devam etti. Geçtiğimiz yıl ise yaklaşık 9 bin 300 suç kaynaklı ölümle ülke tarihinin en şiddetli yılı kayıtlara geçti.

Bu şiddet düzeyi, hükümeti askeri operasyonları genişletmeye ve krizle mücadele stratejisinin bir parçası olarak Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke ile güvenlik anlaşmaları yapmanın yanı sıra uluslararası alanda iş birliğini artırmaya yöneltmişti. - QUITO

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ekvador'da organize suçla mücadelede 10 bin askerle 'Bütüncül Hücum' operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
İsrail savaş uçakları, Lübnan’ı vurdu İsrail savaş uçakları, Lübnan'ı vurdu
Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu! Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti
Fenerbahçe’den seçim için yeni açıklama Fenerbahçe'den seçim için yeni açıklama
Inter’den Galatasaray’ın teklifine cevap Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı.
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı.
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:39
Güngören’de öldürülen Atlas’ın annesi konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 20:50:20. #.0.5#
SON DAKİKA: Ekvador'da organize suçla mücadelede 10 bin askerle "Bütüncül Hücum" operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.