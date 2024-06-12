El Salvador'da Amerika kıtasının en büyük hapishanesine çete üyeleri nakledildi

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El Salvador'da 40 bin kişi kapasiteli Amerika kıtasının en büyük hapishanesine 2 binden fazla çete üyesi daha nakledildi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da çete şiddetiyle mücadele sürüyor. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Izalco, Ciudad Barrios ve San Vicente hapishanelerindeki 2 binden fazla çete üyesi mahkumun daha Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olan 40 bin kişi kapasiteli Terör Muhafaza Merkezi'ne (CECOT) nakledildiği duyurdu. Bukele, çete üyelerinin işlediği suçların hesabını vereceklerini ifade etti.

Paylaşılan görüntülerde saçları kazınmış, dövmeli ve beyaz şortlu çete üyelerinin elleri arkadan kelepçeli şekilde dev hapishaneye götürüldüğü anlar yer aldı.

Devlet Başkanı Bukele'nin talimatıyla 2023 yılında başkent San Salvador'un 74 kilometre güneydoğusundaki Tecoluca'da açılan mega hapishane 8 binadan oluşuyor ve her bir binada yaklaşık 100 metrekarelik 32 hücre bulunuyor. İnsan hakları grupları, mega hapisahaneyi "insan hakları kara deliği" olarak nitelendiriyor. - SAN SALVADOR