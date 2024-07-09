Elazığ Açık Cezaevinde Silahlı Saldırıya İlişkin Açıklama

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Elazığ açık Cezaevinde meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Cezaevinde silahlı saldırı" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "5275 sayılı Kanun'un 14. maddesinde 'Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır' hükmü yer almaktadır. 5 Temmuz 2024 tarihinde Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunun etrafında bulunan tel örgülerden atlamak suretiyle kuruma girdiği tespit edilen bir şahıs, kurumda adli suçtan hükümlü olarak barındırılan M.B.'yi ateşli silah ile bacağından yaralamıştır. Yaralanan hükümlü vakit kaybetmeksizin ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Hükümlünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin devam ettiği, genel sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu olay ile ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz tarafından da idari soruşturma başlatılarak kontrolör görevlendirilmiştir. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çerçevesinde, içlerinde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen failin de bulunduğu beş kişi gözaltına alınmış olup, sorguları devam etmektedir" denildi. - ELAZIĞ