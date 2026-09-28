Elazığ Baskil\'de alevler akülü aracı tutuşturdu, 52 yaşındaki engelli şahıs öldü

Elazığ Baskil'de alevler akülü aracı tutuşturdu, 52 yaşındaki engelli şahıs öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Deliktaş köyünde, bir vatandaşın yaktığı ateşten sıçrayan alevler, evine giden 52 yaşındaki engelli şahsın akülü aracını sardı. Şahıs yanarak hayatını kaybetti, cenazesi otopsi sonrası Deliktaş köyünde toprağa verildi.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde ateş yakılan yerden geçerken akülü aracı alev alan engelli şahıs, yanarak hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Deliktaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın ağaç dallarını evinin önünde yaktığı esnada alevler bölgeden evine akülü aracıyla giden engelli Mustafa Gürsul'un (52) aracına sıçradı. Alevlerin kısa sürede akülü aracı sarması sonucu Gürsul olay yerinde yanarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gürsul'un hayatını kaybettiğini belirlendi. Gürsul'un cenazesi, yapılan otopsi işlemlerin ardından Deliktaş köyünde toprağa verildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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