Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Güzel bir kampanya süreci geçirdik - Son Dakika
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Güzel bir kampanya süreci geçirdik

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Güzel bir kampanya süreci geçirdik

Elazığ Belediye Başkanı ve adayı Şahin Şerifoğulları, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, güzel bir kampanya süreci geçirdiklerini ve diğer adaylar hakkında hiçbir söz sarf etmediklerini belirtti.

31.03.2024 14:44  Güncelleme: 14:55
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Oyunu kullanan Elazığ Belediye Başkanı ve adayı Şahin Şerifoğulları, "Allah'a hamd olsun güzel bir kampanya süreci geçirdik. Sadece kendimizi ve yapabileceklerimiz anlattık. Diğer adaylar için hiçbir söz sarf etmedik. Demokratik ortamda süreci yürüttük" dedi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Elazığ'da da oy kullanma işlemleri sabah 07.00 itibariyle başladı. Biri bağımsız olmak üzere toplamda 21 adayın yarışacağı seçimde, kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, saatlerin 07.00'ı göstermesiyle birlikte oylarını kullanmaya başladı. Belediye Başkanı ve adayı Şahin Şerifoğulları da Vali M. Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda 1339 nolu sandıkta ailesiyle birlikte oyunu kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Şerifoğulları, "31 Mart Mahalli İdareler seçimleri için bugün ailemizle birlikte oyumuzu kullandık. 31 Mart seçimleri ilimiz olmak üzere tüm ülkemize hayırlı olsun. 3 aydır kampanya sürecini yürütüyorduk. Tüm adaylar kendileri anlattı. Şehrimize 2024-29 yılları arasında yapabileceklerini anlattılar. Bizler 5 yıldır bu aziz şehrin makamında belediye başkanlığı görevini ifa ediyorduk. Yapmış olduğumuz güzel projeleri vatandaşlarımıza anlatabilme ve eksikliklerimizi dinleyebilme imkanı bulduk. Allah'a hamt olsun güzel bir kampanya süreci geçirdik. Sadece kendimizi ve yapabileceklerimiz anlattık. Diğer adaylar için hiçbir söz sarf etmedik. Demokratik ortamda süreci yürüttük. Bugünde artık hemşerilerimiz tercihlerini kullanıyorlar. Yine inşallah demokratik ortamda, kazasız belasız bir şekilde seçimi tamamlarız. Sandıktan çıkan neticeyi herkes içselleştirir. Akşamda sonuca göre bu şehri kim yönetecek ise sevenleriyle zaferini kutlar" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Şahin Şerifoğulları, Elazığ, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: Güzel bir kampanya süreci geçirdik - Son Dakika

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