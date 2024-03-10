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Elazığ Belediyesi otobüs saatlerine Ramazan Ayı düzenlemesi yaptı.

Elazığ Belediyesi, Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte toplu taşıma araçlarının sefer saatlerini yeniden düzenledi. Şehir içi güzergahlarda iftardan önce son sefer saat 18.00'de yapılacak, iftardan sonra ise saat 20.00'de seferler tekrar başlayacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'müz 11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nın yaklaşması ile birlikte toplu taşıma araçlarının sefer saatlerinde değişiklik yaptı. Ramazan Ayı'nın ilk günü olan 11 Mart Pazartesi gününden itibaren şehir içi tüm güzergahlarda iftar öncesi son sefer saatinin 18.00, iftardan sonra ise ilk sefer saatinin 20.00 olacağı belirtildi. Yeni düzenleme sadece Ramazan Ayı süresince geçerli olacak. Ara verilen seferler ise Ramazan bitiminde tekrar başlayacak" denildi. - ELAZIĞ