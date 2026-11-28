Elazığ'da bir sitenin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi 4104. Sokak üzerinde bulunan bir sitenin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.