Elazığ'da genç kız 5. kattan düştü

Elazığ'da 5. kattan düşen 17 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Olay, Kültür Mahallesi Şehit Çavuş Hakkı Demir Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağı düşen 17 yaşındaki E.B. ağır yaralandı. Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız, yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ