Elazığ\'da 380 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 380 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken bir şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda O.Y. isimli şüphelinin kaçak tütün bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Alacakaya İlçe Jandarma Komutanlığınca şüphelinin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Arama sonucunda 380 kilo sarımlık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ