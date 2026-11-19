Elazığ'da 5'inci kattaki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Rızaiye Mahallesi Çayda Çıra Sokak'ta bulunan bir binanın 5'inci katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Rızaiye Mahallesi Çayda Çıra Sokak'ta bulunan bir binanın 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin içerisinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkışı nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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