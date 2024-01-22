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Elazığ'da 610 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da 610 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda aracın stepnesine zulalanmış vaziyette 610 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Elazığ\'da 610 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
22.01.2024 - 12:56,
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Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda aracın stepnesine zulalanmış vaziyette 610 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak'tan Elazığ'a gelen 2 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, aracın görünen kısımlarında ve stepne kısmında zulalanmış vaziyette 610 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği belirtildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 610 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika


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