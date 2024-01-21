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Elazığ'da 9 yıl 30 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da 9 yıl 30 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 9 yıl 30 ay hapis cezası ile arama kaydı bulunan A.A.'nın Elazığ'da olduğu bilgisi elde edildi. Zanlı, Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ\'da 9 yıl 30 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
21.01.2024 - 13:33,
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Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, 9 yıl 30 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanarak bölgede huzur ve güvenin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 9 yıl 30 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan A.A.'nın Elazığ'da olduğu bilgisine ulaşıldı. Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon sonucunda zanlı, yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da 9 yıl 30 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 9 yıl 30 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika
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