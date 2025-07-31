Elazığ\'da Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da ağaçlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Olay Kovancılar ilçesi Köprüdere köyünde meydana geldi. Ağaçlık alanda nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın nedeniyle ihbar üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili incele başlatıldı. - ELAZIĞ