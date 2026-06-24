Elazığ'da Aileler Arasında Kavga: 2 Yaralı

Elazığ'da husumetli 2 aile arasında çıkan kavgada, 1 kişi silahla diğeri ise darp edilerek yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli aileler arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında bir kadın silahla vurularak bir şahıs ise darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. - ELAZIĞ