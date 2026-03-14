Elazığ'da bir anda motor kısmından alev alan aracı itfaiye ekipleri söndürdü.
Olay, İcadeye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki araç bir anda motor kısmından alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü.
Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da Araç Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?