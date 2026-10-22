Batı Asya'nın en zenginleri belli oldu! Listede Türkiye'den 11 isim var - Son Dakika
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Batı Asya'nın en zenginleri belli oldu! Listede Türkiye'den 11 isim var

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Batı Asya\'nın en zenginleri belli oldu! Listede Türkiye\'den 11 isim var
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Forbes'in açıkladığı güncel servet tahminlerine göre, Batı Asya bölgesinin en zengin isimleri ve aileleri belirlendi. Toplam sekiz ülkeden iş insanı ve ailenin dâhil edildiği listede yer alan varlıkların toplam değeri 361,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Türkiye'den 11 kişi ve aile, toplam serveti 53,2 milyar dolara ulaşarak listedeki toplam varlığın yaklaşık %14,7'sini oluşturdu.

Forbes’in açıkladığı güncel servet tahminlerine göre, Batı Asya bölgesinin en zengin isimleri ve aileleri belirlendi. 

VARLIKLARIN TOPLAM DEĞERİ 361, 9 MİLYAR DOLAR

Toplam sekiz ülkeden iş insanı ve ailenin dâhil edildiği listede yer alan varlıkların toplam değeri 361,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

LİSTEDE 11 TÜRK VAR

Sıralamada Türkiye’den 11 kişi ve aile yer alma başarısı gösterdi. Türk iş insanları ve ailelerin toplam serveti 53,2 milyar dolara ulaşarak listedeki toplam varlığın yaklaşık %14,7'sini oluşturdu.

ZİRVEDEKİ İSİM HAMDİ ULUKAYA

Türkiye'den listeye giren isimler arasında ilk sırayı Hamdi Ulukaya aldı. Ulukaya, 10,7 milyar dolarlık servetiyle genel sıralamada 5. sıraya yerleşti.

Batı Asya'nın en zenginleri belli oldu! Listede Türkiye'den 11 isim var

Listede yer alan diğer Türk isimler ve ailelerin servet dağılımı ile genel sıralamadaki yerleri şu şekilde gerçekleşti:

  • Koç Ailesi: 7,4 milyar dolar (11. sıra)
  • Şahenk Ailesi: 6,9 milyar dolar (16. sıra)
  • Bayraktar Ailesi: 5,2 milyar dolar (25. sıra)
  • Murat Ülker: 5,1 milyar dolar (26. sıra)
  • Şaban Cemil Kazancı: 4,3 milyar dolar (30. sıra)
  • Erman Ilıcak: 3,5 milyar dolar (34. sıra)
  • Hamdi Akın ve Ailesi: 2,7 milyar dolar (39. sıra)
  • Feridun Geçgel: 2,6 milyar dolar (40. sıra)
  • Topbaş Ailesi: 2,5 milyar dolar (43. sıra)
  • Eczacıbaşı Ailesi: 2,3 milyar dolar (46. sıra)
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    Yorumlar (1)

  • p46n8xrkr8 p46n8xrkr8:
    Vampirler listesi 0 0 Yanıtla
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