Elazığ\'da lokanta bacasında yangın

Elazığ'da bir lokantanın baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Yeni Mahalle Şehit Üsteğmen Aytaç Kaya Sokak'ta bulunan bir lokantanın baca kısmında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı lokantaya ait baca kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ