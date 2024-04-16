Elazığ'da Bayram Süresince Yaralamalı Kaza Sayısında Yüzde 41 Düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Bayram Süresince Yaralamalı Kaza Sayısında Yüzde 41 Düşüş

Elazığ\'da Bayram Süresince Yaralamalı Kaza Sayısında Yüzde 41 Düşüş

Elazığ'da Ramazan Bayramı süresince polis ekipleri tarafından 16 bin 854 araç denetlenirken, alınan tedbirler çerçevesinde yaralamalı kaza sayısında yüzde 41'lik bir düşüş yaşandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili boyunca trafiğin ve sürücülerin güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Denetim sayılarında yüzde 100 artış sağlanarak 16 bin 854 aracın denetlendiği belirtilirken, toplam 13 adet yaralamalı kaza meydana geldiği ve ölümlü kaza yaşanmadığı ifade edildi.

16.04.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Ramazan Bayramı süresince polis ekipleri tarafından 16 bin 854 araç denetlenirken, alınan tedbirler çerçevesinde yaralamalı kaza sayısında yüzde 41'lik bir düşüş yaşandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili boyunca trafiğin ve sürücülerin güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Şehiriçi ve şehirlerarası yollarda sürekli denetim yapan ekipler, sürücüleri seyahat esnasında uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ve hız başta olmak üzere bir çok konuda bilgilendirdi. Bu çerçevede geçen senedeki bayrama göre denetim sayılarında yüzde 100 artış sağlanarak 16 bin 854 aracın denetlendiği, yaralamalı kaza sayısında ise yüzde 41'lik bir düşüş yaşanarak toplam 13 adet yaralamalı kazanın meydana geldiği öğrenildi. Bu kazalarda da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasen yüzde 36'lık bir düşüş ile 29 vatandaş yaralanırken bayram süresince ölümlü kazanın meydana gelmediği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Elazığ, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Bayram Süresince Yaralamalı Kaza Sayısında Yüzde 41 Düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
12:13 Başkanlık katında jakuzi mi var Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi’nden çok özel kareler Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi'nden çok özel kareler
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:50 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı Masada üç önemli konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı! Masada üç önemli konu başlığı var
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
16:23 Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi’yi İkna etmeye çalışacağım Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi'yi İkna etmeye çalışacağım
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:36 Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 18:59:06. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Bayram Süresince Yaralamalı Kaza Sayısında Yüzde 41 Düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement