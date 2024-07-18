Elazığ\'da bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Elazığ'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Döner Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ