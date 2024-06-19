Elazığ'da bir kafede çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Elazığ'da bir kafede çıkan yangın paniğe neden oldu

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan bir kafede sabah saatlerinde çıkan yangın, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayın nedeni araştırılıyor.

19.06.2024 13:16
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Elazığ'da sabah saatlerinde bir kafede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı mutfak kısmında yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın esnasında iş yerinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da bir kafede çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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