Elazığ'da 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Maden ilçesine bağlı Kavak köyünde bulunan 2 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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