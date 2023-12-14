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Elazığ'da çatı yangını söndürüldü - Son Dakika
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Elazığ'da çatı yangını söndürüldü

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde bulunan 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da çatı yangını söndürüldü
14.12.2023 - 22:47,
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Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Sanayi Mahallesi Orhan Gazi Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin çatı kısmında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da çatı yangını söndürüldü - Son Dakika


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