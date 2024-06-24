Elazığ'da çıkan yangında 20 dönüm ekili alan küle döndü - Son Dakika
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Elazığ'da çıkan yangında 20 dönüm ekili alan küle döndü

Elazığ\'da çıkan yangında 20 dönüm ekili alan küle döndü

Elazığ'ın merkeze bağlı Çağlar köyünde çıkan yangında, bilinmeyen bir nedenden dolayı buğday tarlası alevler içinde kaldı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, köy sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangında 20 dönüm ekili alan küle dönerken, birçok ağaç da zarar gördü.

24.06.2024 09:37
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Elazığ'da çıkan yangında 20 dönüm ekili alan küle dönerken çok sayıda ağaç ise zarar gördü.

Olay, merkeze bağlı Çağlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köy sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, 20 dönüm buğday tarlası küle dönerken, çok sayıda ağaç ise zarar gördü. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da çıkan yangında 20 dönüm ekili alan küle döndü - Son Dakika

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