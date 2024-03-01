Elazığ\'da Cımbız-2 Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Cımbız-2 Operasyonu'nda, kamuyu 4 milyon 200 bin lira zarara uğratan 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada, gençlerin iş gücüne kazandırılması, nitelikli iş gücünün artırılması ve eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen çeşitli programların/projelerin suistimal edilerek kentte bulunan bazı şirketlerin kamu kurumunu zarara uğrattıkları tespit edildi. Yasal düzenlemeye aykırı faaliyet yürüterek haksız menfaat elde ettikleri ve kamu zararına yol açtıkları tespit edilen 5 şirketin işletme sahipleri ve çalışanları ile bazı kamu görevlilerinin, bir dönemde yaklaşık 4 milyon 200 bin lira kamu zararına sebebiyet verdikleri anlaşıldı. Bu çerçevede, kamu zararının belirlenmesi amacıyla titizlikle incelenen hesap hareketleri ve MASAK raporu neticesinde tespiti yapılan şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Cımbız-2' operasyonunda, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, biri ise adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı. - ELAZIĞ
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Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç takla attı ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de iki komşu eğlence mekanı çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayın ardından aynı iş yeri 2 maskeli şahıs tarafından kundaklandı. İş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasına yansıdı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında işletme kullanılamaz hale geldi. Şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Osmaniye'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Erol Ö. tüfekle vurarak öldürdüğü abisi Yusuf Ö. ile onun eşi Rabia Ö., toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Erol Ö. tutuklandı.
Ağrı'nın Hamur, Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin çalışmaları sonucunda kasten öldürme, hırsızlık ve şantaj suçlarından aranan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Ordu'nun Gülyalı ilçesine bağlı Ambarcılı Mahallesi'nde, Sinan K.'ya ait olan yazlık evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fethiye Çarşı caddesinde polis ve jandarma ekipleri bir araya gelerek sürücülere yayalara öncelik verilmesi konusunda bilgilendirme yaptı. Sürücülere trafik kuralları hakkında broşürler dağıtıldı ve emniyet kemeri takmayan sürücüler uyarıldı. Denetimlerin yaya geçitlerinde devam edeceği belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 21 düzensiz göçmen hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca, denetimlerde yakalanan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen sahte pasaportlar, para ve diğer malzemeler de delil olarak kullanıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı takip ve çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen N.Ç. ve S.S.'yi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hindistan'da bir özel hastanede çalışan erkek hemşire Chirag Yadav, yoğun bakıma alınan 24 yaşındaki bir kadını taciz etmeye çalıştı. Kadının karşı koyması üzerine uyuşturucu iğne yapan hemşire, tecavüz etti. Olayın ardından Yadav, polis tarafından gözaltına alındı. Görüntülerde hemşirenin kadının yatağının etrafında bulunan perdeyi çektiği görüldü. Akciğer enfeksiyonu için tedavi gören kadın, durumu ailesine anlattıktan sonra şikayetçi oldu.
Şanlıurfa'da bir ilkokulda soluk borusuna yabancı cisim kaçan öğrenci, okul müdürü tarafından uygulanan heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Siteler Mahallesi'nde bir araç parkında yaşayan 78 yaşındaki Feridun T., ölü olarak bulundu. Yakın zamanda kalça ameliyatı geçiren Feridun T.'nin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşanan olayda, 22 yaşındaki Fuat Can Kavas evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda ortaya çıkacak.
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