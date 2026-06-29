Elazığ'da bir sürücü, aracının plakasını kapatarak drift yaptı. O anları kayda aldıran sürücü daha sonra sosyal medyasında paylaştı.
Elazığ'da kimliği ve plakası tespit edilemeyen bir sürücü, otomobiliyle kavşakta drift yaptı. Aracının plakası belli olmasın diye gizleyen sürücü, arkadaşına çektirdiği drift anlarını daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da Drift Şovu Sosyal Medyada - Son Dakika
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