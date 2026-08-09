Elazığ'da Drift Yapan Sürücü Kamerada
Elazığ'da bir sürücü, aracının plakasını kapatarak trafikte drift yaptı. O anlar kameraya yansıdı.
Elazığ'da geçtiğimiz aylarda, aracının plakasını kapatarak drift yapan sürücü, yine drift yaparken kameraya yakalandı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Efendi Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda aracının plakasını kapatarak drift yapan sürücü, bu kez de akan trafikte kavşakta drift yaptı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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