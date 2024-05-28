Elazığ\'da Dut Toplama Olayında Türk Bayrağına Tepki

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Elazığ'da, ağaçtan düşen dutları toplamak için yere Türk bayrağının serilmesi tepkiye neden oldu.

Olay, Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde yaşandı. Bir evin bahçesinin önündeki dutları yere düşerken rahat toplamak için Türk bayrağı yere serildi. Bayrağın yere serildiğini gören çevreden geçen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bayrağın bu şekilde kullanılamayacağını kaydeden vatandaşlar, "Üzerinde şehitlerimizin kanı olan yüce Türk bayrağını bu şekilde kimse kullanamaz" dedi. - ELAZIĞ