Elazığ\'da Eş Zamanlı Şok Yol Uygulaması: 3 Şahıs Yakalandı

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Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 51 ekip 237 personelin katıldığı eş zamanlı şok yol uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güven ortamının sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede asayiş, terör ve narkotik olaylarının önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması için 51 ekip ve 237 personelin katılımıyla eş zamanlı şok yol uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada, bin 520 şahıs ve 671 araç sorgulanırken, 1 araca 12 bin 977 lira para cezası kesildi. Ayrıca, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan 1 şahıs ve yoklama kaçağı 2 şahıs olmak üzere toplamda 3 şahıs yakalandı. - ELAZIĞ