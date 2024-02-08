Elazığ\'da Esnafa Yönelik Saldırılar Devam Ediyor

Elazığ'da bir yıl içerisinde iş yerine 2'si silahlı 4 kez saldırı düzenlenen esnaf, panik ve korku içerisinde yaşıyor. Olay anları güvenlik kameralarına yansırken, ortalama 100 bin lira zararı olan esnaf, müşterilerin korkudan gelmediğini ve son 6 aydır hiçbir şey satamadığını söyledi.
Olay, 3 gün önce gece saatlerinde Yeni Mahalle Bölge Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile gelen 2 kişi, emekli astsubay Savaş Özer'e ait ikinci el eşya dükkanına pompalı tüfek ile ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Ayrıca bu saldırıların ilk olmadığı ortaya çıkarken iş yerinin bir yıl içerisinde 2'si silahlı olmak üzere 4 kez saldırıya uğradığı öğrenildi.
Torununun husumetlileri tarafından saldırıların gerçekleştiğini iddia eden Özer, bir yılda 100 bin liraya yakın zararının olduğunu ve korktuklarını söyledi. Müşterilerinde artık tedirgin olduğunu ve gelmediğini aktaran Özer, bu yüzden 6 aydır hiçbir şey satamadığını savundu. Dükkanına bir sene içerisinde 4 kere saldırıda bulunulduğunu belirten Savaş Özer, "Torunuma yönelik kurulan kumpasın ortaya çıkması ile hedef olmaya başladık. Torunuma atılan bir iftira var. Bu iftirayı biz delillerle beraber ortaya çıkardık. Gerçeklerin ortaya çıkması, başka birilerinin aleyhine olunca üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Bizi yıldıramayacaklar. Suç duyurusu ve şikayetleriyle ilgili yargı mercilerine başvuru yaptık. Gerçekler, gün yüzüne çıkana kadar devam edeceğiz. Şu ana kadar bir sene içerisinde büyük bir zarara uğradık. Kapı ve camların kırılması, levhaların yeniden yapılması ile büyük bir maddi zarar oluştu. Çok tedirginiz ve korkuyoruz. Gündüz gelmiyorlar, gece saatlerinde gelip, dükkanımıza ateş ediyor ve gidiyorlar. En son 3 gün önce pompalı tüfek ile ateş edildi. Polisler geldi ve boş kovanları yerde buldular. Tutanaklar tutuldu ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Polis ekipleri tarafından tutanak tutularak çalışmalara başlandı. Dükkanımızda 6 aydır bir satış olmadı. Millet korkusundan gelmemeye başladı. O yüzden çok mağdur olduk. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Polis ekipleri geldi, burada delilleri topladı. Polis ekiplerin sonsuz teşekkürler sunuyorum. Hepsinden Allah razı olsun iyi ki varlar bize çok yardımcı oldular" dedi.
Şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. - ELAZIĞ
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Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Esnafa Yönelik Saldırılar Devam Ediyor - Son Dakika
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