Elazığ'da Ev Kurşunlandı, 4 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Ev Kurşunlandı, 4 Yaralı

Elazığ\'da Ev Kurşunlandı, 4 Yaralı
01.07.2026 00:21
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Elazığ'ın Güneyköy'de husumet nedeniyle bir ev kurşun yağmuruna tutuldu, 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da bir grup, husumetlilerinin olduğu evi kurşun yağmuruna tuttu. Olayda evin içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay, Sivrice ilçesine bağlı Güneyköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen şahısların evde oturduğunu öğrendi. Yanlarında getirdikleri silahlarla evin etrafını saran şüpheliler, daha sonra ateş etmeye başladı. Olayda evin içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Elazığ, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Ev Kurşunlandı, 4 Yaralı - Son Dakika

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