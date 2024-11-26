Elazığ'da Feci Kaza: Otomobil Greyderin Altına Girdi - Son Dakika
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Elazığ'da Feci Kaza: Otomobil Greyderin Altına Girdi

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil, greyderin altına girdi. Sürücü hayatını kaybetti.

26.11.2024 17:03
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Elazığ'da otomobilin iş makinesinin altına girdiği anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, greyderin altına girdi. Olayda, otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza önceki gün, Prof. Dr. Nuri Orhan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 AFA 190 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek seyir halindeki greyderin altına girdi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Feci Kaza: Otomobil Greyderin Altına Girdi - Son Dakika

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