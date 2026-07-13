Elazığ'da Giyim Mağazasından Hırsızlık

Elazığ'da bir kadın, girdiği giyim mağazasında beğendiği kıyafetleri çalarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, kent merkezinde bulunan bir giyim mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mağazaya gelen bir kadın, önce kıyafetleri kontrol etti. Daha sonra vatandaşların olmadığı alana giderek beğendiği kıyafetleri beraberinde getirdiği çantaya koyan kadın mağazadan ayrıldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ