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Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilmeyen 23 FL 715 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada kadın yaya yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.