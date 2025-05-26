Elazığ'da Hafif Ticari Araçla Minibüs Çarpıştı

Hafif ticari araçla minibüsün çarpıştığı kaza kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'da hafif ticari araçla minibüsün çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Rızaiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan çıkan hafif ticari araç seyir halindeki minibüse çarptı. Kaza da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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