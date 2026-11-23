Elazığ'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da Vali Fahribey Caddesi'nde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
Elazığ'da halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Vali Fahribey Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen halk otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: İHA
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