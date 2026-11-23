Elazığ'da halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Vali Fahribey Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen halk otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.