Elazığ'da iki arkadaş, mahallede gezerken buldukları yavru yılanı ellerine alarak bir süre oynarken o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldılar.
Elazığ'da merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi'nde ikamet eden iki arkadaş, yürüyüş yaparken yavru yılan gördü. Gördükleri yılanı ellerine alarak oynamaya başlayan arkadaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldılar. Yere bırakılan yılan bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da İki Arkadaş Yavru Yılanı Oynarken Kayda Aldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?