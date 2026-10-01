Elazığ'da iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Elazığ\'da iki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Elazığ'da Ataşehir Mahallesi'ndeki Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda iki otomobil çarpıştı ve kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA
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