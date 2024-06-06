Elazığ'da İş Kazası: Temizlik Yapan Kişi Merdivenden Düştü - Son Dakika
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Elazığ'da İş Kazası: Temizlik Yapan Kişi Merdivenden Düştü

Elazığ'da bir et ürünleri satan işletmede temizlik yapan bir kişi, merdivenden inmeden yer değiştirmek isterken merdivenin kırılması sonucu yere düştü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şahıs, hastaneye kaldırılarak kontrol amaçlı tedavi edildi.

06.06.2024 12:39
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Elazığ'da et ürünleri satan bir işletmede temizlik yapan bir kişi, inmeden yer değiştirmek istediği merdivenden yere çakıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde et ürünleri satılan bir işletmenin önünde meydana geldi. Temizlik için dışarı çıkan personel, camekanı temizlemeye başladı. Bu sırada diğer çalışanlar işletmenin önüne su döküp temizliğe devam etti. Merdivende bulunan bir personel, bulunduğu yerden inmeden arkadaşının yardımı ile yer değiştirmek istedi. Portatif merdivenin kırılması sonucu şahıs yere çakıldı. Şahıs, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da İş Kazası: Temizlik Yapan Kişi Merdivenden Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da İş Kazası: Temizlik Yapan Kişi Merdivenden Düştü - Son Dakika
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