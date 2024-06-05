Elazığ'da Jandarma Operasyonunda 861 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da Jandarma Operasyonunda 861 Gram Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, S.D. ve M.Y. isimli şahısların aracında yapılan aramada 861 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

05.06.2024 10:05
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Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 861 gram kubar esrar ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, S.D. ve M.Y. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, (861) gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ettiği belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Jandarma Operasyonunda 861 Gram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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