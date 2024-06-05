Elazığ'da Jandarma Operasyonunda 861 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 861 gram kubar esrar ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, S.D. ve M.Y. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, (861) gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ettiği belirtildi. - ELAZIĞ