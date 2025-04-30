Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kaçak avlandığı tespit edilen 210 kilogram balık ele geçirildi.
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından Hacımehmetli köyünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, M.S.A.'nın
Diyarbakır'a 210 kilogram nakil belgesiz ve av yasağı döneminde balık nakli yaptığı tespit edildi. Balıklara el konurken şahsa Baskil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından idari yaptırım uygulandı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Kaçak Balık Avcılığına Operasyon - Son Dakika
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