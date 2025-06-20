Elazığ\'da Kardeşler Arasında Kavga: 1 Ölü

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kardeşler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Şenova köyünde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler arasında arazi meselesi nedeni ile çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Zülküf Öğmen bıçakla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ