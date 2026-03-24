Elazığ\'da Kaza: 5 Yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrice ilçesine bağlı Yedipınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 34 GS 1537 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 2'si ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ